Neue Ära an der BHAK Villach: Thomas Langer und Klaus Masaniger übernehmen

Veröffentlicht am 20. September 2024, 08:17 / ©KK

Die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule (BHAK/BHAS) Villach startet in das neue Schuljahr mit einem Führungswechsel. Thomas Langer wurde zum provisorischen Schulleiter ernannt und übernimmt ab sofort die Leitung der Bildungseinrichtung. Ihm zur Seite steht der erfahrene Pädagoge Klaus Masaniger, der als stellvertretender Schulleiter die Verwaltung und Organisation der Schule maßgeblich unterstützen wird.

Langer: Sowohl Innovation als auch Traditionen pflegen

Thomas Langer, der auf langjährige Erfahrung als Lehrer und Führungskraft im Bildungsbereich zurückblickt, betont in seiner Antrittsrede die Wichtigkeit von Innovation und Kontinuität. „Die BHAK Villach hat eine lange Tradition, die wir pflegen, gleichzeitig müssen wir den Blick auf die Zukunft richten und unsere SchülerInnen bestmöglich auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereiten“, so Langer. Besondere Schwerpunkte will er auf die Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen, die Stärkung der praxisnahen Ausbildung und den neuen Zweig der Jus-HAK legen.

Masaniger will „Schule in neue Ära führen“

Der stellvertretende Schulleiter Klaus Masaniger blickt ebenfalls auf eine langjährige Laufbahn im schulischen wie privatwirtschaftlichen Bereich zurück. Gemeinsam mit Langer will er die Schule in eine neue Ära führen. „Die BHAK Villach ist eine starke Gemeinschaft. Wir werden weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, SchülerInnen und Eltern setzen, um den bestmöglichen Bildungserfolg zu gewährleisten“, erklärt Masaniger.

Neue Führung will Erfolgskurs der BHAK Villach fortführen

Die BHAK Villach hat in den letzten Jahren durch innovative Bildungsprogramme und eine engagierte Schulgemeinschaft von sich reden gemacht. Mit der neuen Führung wird dieser Erfolgskurs weitergeführt und gleichzeitig auf neue Entwicklungen und Anforderungen reagiert. Thomas Langer und Klaus Masaniger sind überzeugt, dass sie gemeinsam die Schule nachhaltig prägen und ihre Stellung als führende Wirtschaftsschule in der Region weiter ausbauen werden.