Klimastreik in Graz sorgt für Anhaltungen: So fahren die Öffis

Unter dem Motto „#EineWeltZuGewinnen“ ruft Fridays For Future in Österreich zum Klimastreik auf. In Graz startet die Demonstration heute um 14 Uhr am Lendplatz und endet etwa um 16.30 Uhr bei der Franz-Graf-Allee. Aufgrund der Versammlung kommt es in der Zeit von ca. 14.45 Uhr bis ca. 17 Uhr zu Änderungen im öffentlichen Verkehr, wie die Holding Graz informiert.

Diese Buslinien sind betroffen

Es kommt zu Anhaltungen der Buslinien 58 und 63 sowie 40 und 67 am Lendplatz, dann der Buslinien 58 und 63 auf der Strecke Keplerbrücke – Wickenburggasse – Humboldtstraße, der Straßenbahnlinien 3 und 5 bei der Keplerbrücke, der Buslinie 30 am Geidorfplatz und der Buslinie 39 in der Glacisstraße. Die Versammlung beginnt um ca. 14 Uhr am Lendplatz. Ab ca. 14.45 Uhr gehen die Teilnehmer auf der Strecke Lendplatz – Keplerstraße – Keplerbrücke – Wickenburggasse – Jahngasse – Parkstraße – Glacisstraße – Wilhelm-Fischer-Allee – Burgring – Opernring und treffen gegen 15.45 Uhr in der Franz-Graf-Allee ein.