Filmlegende Otto Retzer präsentierte seine Traumhotels im Schlosshotel Velden

Gastgeberin Julia von Deines öffnete gestern Abend die Türen des renommierten

Falkensteiner Schlosshotels Velden für einen besonderen Abend: die Präsentation des

neuesten Buches der Lisa Film und Otto Retzer mit dem Titel „Meine Traumhotels – Otto

Retzers Lieblingshotels in Österreich“.

Zahlreiche Ehrengäste im Schlosshotel Velden

Der Einladung von Otto Retzer folgten Donnerstagabend zahlreiche österreichische

Hoteliersfamilien, die es sich nicht nehmen ließen, mit Schauspielerin Barbara Wussow,

Spiehs-Enkel Thomas Hroch und Hotelmanager Erich Falkensteiner in gewohnt festlicher

Kombination aus gehobenem Dinner, lustigen Anekdoten und Tanzmusik Retzers

Neuerscheinung zu feiern. Da durfte auch die deutsche Musicalstimme Alexander Klaws

nicht fehlen, der für die Traumkulisse am Wörthersee „Das Leben hier ist ein Wunder“ aus

„König der Löwen“ gesanglich zitierte, ehe er die Gäste im Festsaal mit der Frage „Do you

wanna fly away with me?“ aus dem Titelsong des „Traumhotel“ zum beschwingten Mitsingen

brachte.

Neue Anekdoten über Retzer

Der Dinner-Abend war gespickt mit kurzweiligen Geschichten von Barbara Wussow, die charmant die besten Anekdoten von Otto Retzer zum Leben erweckte. Wussow selbst hat sich mit ihrer Familie in den Ossiacher See verliebt, verriet sie am Abend. Schon viele Jahre zuvor wurde Kärnten ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, als sie in Maria Wörth heiratete und auch die Hochzeitsnacht am Wörthersee verbrachte. Retzer, der als einer der bekanntesten TV-Regisseure Europas gilt, stellt in seinem persönlichen Empfehlungsbuch seine 30 schönsten Hotels in Österreich vor. Dabei erzählt er nicht nur von den besonderen Vorzügen jedes Hauses, sondern gibt auch spannende Einblicke in die Regionen und seine persönlichen Erlebnisse. Als Regisseur der beliebten ARD-Erfolgsreihe „Das Traumhotel“ hat Retzer weltweit die schönsten Hotels kennengelernt und weiß genau, worauf es bei einem einzigartigen Urlaubserlebnis ankommt.

Partystimmung am Wörthersee

Es wäre keine Lisa-Film-Feier, hätten die Veranstalter nicht für eine Programmdichte der

Sonderklasse gesorgt. Neben dem deutschen Sänger Klaws sorgte die legendäre Band „The Magic Platters“ für ausgelassene Tanzstimmung und rundete den Abend stilvoll ab. Einen Überraschungsmoment lieferte nicht nur Heino mit seinem Besuch, sondern auch die stimmgewaltige Kärntner Sängerin Emely Myles, bekannt aus „The Voice of Germany“. Bei diesen talentierten Tönen blieben vielen Gästen die Münder offen.

©Josef Bodner/Lisa Film | Otto Retzer plauderte mit Barbara Wussow. ©Josef Bodner/Lisa Film | Den Gästen war die Begeisterung an der Buchpräsentation anzusehen. ©Josef Bodner/Lisa Film | „The Magic Platters“ sorgten im Schlosshotel Velden für musikalische Unterhaltung. ©Josef Bodner/Lisa Film | Otto Retzer mit Gastgeberin Julia von Deines. ©Josef Bodner/Lisa Film | Auch Heino ließ es sich nicht nehmen, bei der Buchpräsentation von Otto Retzer vorbeizuschauen. ©Josef Bodner/Lisa Film | Inge Unzeitig, Hans-Werner Frömmel und Ingeborg Frömmel waren ebenfalls bei der Buchpräsentation von Otto Retzer dabei. ©Josef Bodner/Lisa Film | Hubert, Sophia und Verena Koller befanden sich unter den Gästen im Schlosshotel Velden. ©Josef Bodner/Lisa Film | Andrea und Thomas Hroch genossen die Buchpräsentation im Schlosshotel Velden.

Das Buch „Meine Traumhotels“

Otto Retzer und Co-Autor Arno Wiedergut haben in „Meine Traumhotels“ eine Sammlung außergewöhnlicher Häuser in Österreich zusammengetragen, die durch Charme, exzellenten Service und einzigartige Besonderheiten herausstechen. Neben den Hotelvorstellungen bietet das Buch auch Informationen über die Sehenswürdigkeiten, Kultur und Gastronomie der jeweiligen Regionen. Auch enthalten ist ein umfassender Einblick in Retzers Karriere bei Lisa Film, wo er als Schauspieler, Regisseur und Produktionsleiter in über 120 Filmen aktiv war. Besonders seine Rolle als „Josip“ in „Ein Schloss am Wörthersee“ machte ihn populär. Unter der Regie des umtriebigen Kärntners entstanden nicht nur Kino- und Fernsehfilme, sondern auch TV-Serien wie „Klinik unter Palmen“, „Der Pfundskerl“ und eben auch „Das Traumhotel“.

30 Häuser aus neun Bundesländern

Mit diesen Hotel-Tipps sind von Vorarlberg bis zum Burgenland alle österreichischen Bundesländer in Retzers neuem Buch vertreten: Damülser Hof, Trofana Royal, Kaiserhof, Sportalm, Mühle Resort, Alpenrose Cocoon Resort, Gartenhotel Magdalena, Hotel Der Bär, Stanglwirt, Weisses Rössl, Das Goldberg, Schlosshotel Lacknerhof, Zauchenseehof, Cinderella Hotel, Snow White Mountain SPA, Goisererhof, Weinspitz Boutique Hotel, Grand Hotel Wien, Larimar Hotel, Schloss Gamlitz, Vitalhotel Bad Radkersburg, Hotel Linde, Hermitage Vital Resort, Werzers, Parkhotel Pörtschach, Strandhotel Kärntnerhof, Falkensteiner Schlosshotel Velden, Warmbaderhof, Hotel Kollers, Tuffbad.

Ein Abend im Zeichen der Filmkultur

„Die Veranstaltung in unserem Schlosshotel Velden war nicht nur eine Hommage an die großartige Karriere von Otto Retzer, sondern auch ein Fest der österreichischen Hotellerie und Filmkultur“, betont Gastgeber Erich Falkensteiner. Mit persönlichen Erlebnissen, musikalischen Highlights und einem festlichen Dinner bot der Abend im Schlosshotel nach dem Motto der Lisa Film „Unterhaltung aus Leidenschaft“. Für Liebhaber der österreichischen Filmgeschichte, der Hotellerie und kulinarischen Genüsse war es eine Gelegenheit, unvergessliche Stunden im Kreise prominenter Persönlichkeiten und mit einem Blick hinter die Kulissen der TV-Welt zu erleben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2024 um 11:19 Uhr aktualisiert