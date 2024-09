Staatsfeindliche Aktivitäten: Frau wegen zahlreicher Vergehen vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt findet heute der Prozess gegen eine mutmaßliche Staatsverweigerin statt, die sich für zahlreiche Vergehen verantworten muss. Den Vorsitz führt Richterin Marlene Moshammer. Die Frau soll sich in Ebersdorf und an anderen Orten des Vergehens der staatsfeindlichen Bewegung sowie der Vergehen der gefährlichen Drohung schuldig gemacht haben. Auch Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie schwerer gewerbsmäßiger Betrug werden ihr vorgeworfen. . Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt habe die Beschuldigte im Zeitraum 2019 bis 2024 unter anderem Kennzeichen und Ausweisdokumente des „Bundesstaates Preußen“ entworfen, Teilnehmer für den Bundesstaat Preußen angeworben, die Existenz der Republik Österreich bestritten, die Funktion einer Richterin des „Bundesstaates Preußen“ durch Erstellung von Haftbefehlen des „Bundesstaates Preußen“ ausgeübt sowie Persönlichkeiten von öffentlichen Institutionen in Kärnten bedroht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2024 um 09:45 Uhr aktualisiert