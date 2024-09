Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Wochenende

Nach den verheerenden Unwettern in Niederösterreich, die seit vergangenem Wochenende ganz Österreich in Atem gehalten haben, hat sich die Wetterlage nun in ganz Österreich wieder beruhigt. Für Kärnten prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria ein sonniges und trockenes Wochenende.

Klassisches Herbstwetter in Kärnten am Wochenende

„Am Wochenende ist in Kärnten klassisches und relativ ruhiges Herbstwetter zu erwarten“, erklärt Wetterexperte Michael Tiefgraber von GeoSphere Austria im 5-Minuten-Interview. Die weit verbreiteten Früh- und Hochnebelfelder, die für diese Jahreszeit typisch sind, lösen sich bis um die Mittagszeit auf und machen Platz für Sonnenstrahlen. „Samstag und Sonntag bleibt es in Kärnten trocken und nachmittags scheint verbreitet die Sonne“, so Tiefgraber. In der Früh ist mit Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad zu rechnen, doch im Laufe des Tages klettern sie auf bis zu 20 Grad hoch.

Abkühlung und unbeständiges Wetter ab Dienstag

Nach einem ruhigen und sonnigen Wochenende erwartet die Kärntner nächste Woche wieder ein Wetterumschwung. „Spätestens ab Dienstag wird es unbeständig“, erklärt der Meteorologe. Mit dem trüben und regnerischen Wetter geht auch eine Abkühlung um einige Grad einher. „Die ganz große Abkühlung ist aber zumindest bis Mitte, Ende nächster Woche nicht zu erwarten“, so Tiefgraber. Detailliertere Prognosen seien aber erst zeitnah möglich.