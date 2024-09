Geiselnahme in Gmunden: Polizei greift ein und verhindert Schlimmeres

Der Täter hatte eine Geisel in seiner Gewalt.

Veröffentlicht am 20. September 2024

Ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden bedrohte einen Mitarbeiter des Arbeitsmarktservice in Gmunden mit einem Messer. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort entsandt.

Täter drohte mit zwei Messern

Vor Ort fanden die Beamten den Täter im ersten Stock, wo er einen 41-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck in einem engen Gang mit zwei Messern bedrohte. Durch eine gezielte Ansprache der Polizei stellte der Täter sofort sein aggressives Verhalten ein, legte die Messer nieder und wurde festgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen und Befragungen ordnete der Journaldienst der Staatsanwaltschaft Wels die Einlieferung des 36-Jährigen in die Justizanstalt Wels an.