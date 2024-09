„Die Dritte Generation“: Der Holocaust aus der Sicht der Nachkommen

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, eröffnete am vergangenen Dienstag, dem 17. September, die neue Ausstellung mit dem Titel „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“. Die Ausstellung widmet sich erstmals der Enkelgeneration der Holocaust-Überlebenden und fragt nach deren Umgang mit dem ererbten Trauma. Sie beleuchtet die unterschiedliche Auseinandersetzung der Nachfolgegenerationen mit ihrer Familiengeschichte und veranschaulicht die Auswirkungen der Schoa auf ihre jeweilige Lebensrealität und Identität.

Die „Dritte Generation“

Gezeigt werden neben historischen Objekten künstlerische Auseinandersetzungen sowie Erinnerungsstücke. Emotional begleitet und inhaltlich zusammengefasst werden die Exponate durch die ausdrucksstarke Ausstellungsgestaltung von koerdtutech (Irina Koerdt und Sanja Utech), die das Fragmenthafte der Erinnerung, die Bedeutung von Sprache im Erinnerungsprozess sowie die verschiedenen Schichten von Identität sinnlich erfahrbar macht.

Inspirierende Ausstellungseröffnung zur „Dritten Generation“ Bei der Eröffnung begrüßte Direktorin Barbara Staudinger die Gäste herzlich und hob hervor, dass sie schon seit vielen Jahren eine Ausstellung über die Dritte Generation hatte realisieren wollen. Die dritte Generation hat, wie Staudinger ausführte, in Kunstwerken, Romanen, Theaterstücken und Performances versucht, die traumatische Familiengeschichte zu verarbeiten, Lücken zu schließen und das Schweigen zu brechen. In ihrer Eröffnungsrede betonte sie: „Die Dritte Generation ist die letzte, die noch persönlichen Kontakt zu den Überlebenden hatte. Sie ist sich der Verantwortung, die sich daraus ergibt, bewusst – und genau das macht ihre Stimme so gewichtig.“

Generationales Trauma vielfältig aufgearbeitet

Kuratorin Sabine Apostolo führte die Gäste anschließend durch die Konzeption der Ausstellung und erklärte die Auswahl der gezeigten Werke: „Die Ausstellung zeigt mit all der Vielfältigkeit an Objekten – von hochkarätiger Kunst über ein Straßenschild bis hin zu Ansichten niederösterreichischer Weingärten – was es bedeutet, Nachkomme von Holocaust-Überlebenden zu sein: Ein stetes Bedürfnis, mehr über die Geschichte der Vorfahren wissen, verstehen und bewahren zu wollen, und damit einhergehend der Wunsch herauszufinden, was die eigene Rolle in dieser Geschichte ist.“ Gabriele Kohlbauer-Fritz, Kuratorin und Sammlungsleiterin, ergänzte dies und hob die unterschiedliche Verarbeitung der Familiengeschichte hervor: „Jede Position der Nachfahren zu ihrer von Verlusten und erlittener Gewalt geprägten Familiengeschichte hat ihre Berechtigung, sei sie radikal, versöhnlich, ironisch, künstlerisch kreativ, verzweifelt oder von Religiosität geprägt.“ Zur Eröffnung sprach auch die Journalistin Anna Goldenberg, Enkelin von Holocaustüberlebenden, über die Erfahrungen und Herausforderungen der dritten Generation. Sie betonte die besondere Rolle dieser Generation in einem Land wie Österreich: „Meine Großeltern sind Holocaustüberlebende. Drei von ihnen wuchsen, so wie ich, in Wien auf und kehrten nach dem Holocaust dorthin zurück. Oft interessiert andere Menschen, warum sich meine Großeltern für Wien entschieden haben. Das sagt etwas aus über die Wahrnehmung der dritten Generation in einem Täterland wie Österreich: Wir sind die Generation unverhofft.“

Erinnerungskultur fördern

Die Begrüßungsworte wurden von Ludwig Dvořák, Bereichsleiter arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz der Arbeiterkammer Wien, gesprochen. Er erklärte: “Die Ausstellung ist nicht nur eine Hommage an die Überlebenden des Holocaust, sondern auch ein bedeutender Beitrag zur Aufarbeitung und Bewahrung unserer Geschichte“ Die Erinnerungskultur zu fördern, sei besonders im Kontext der Auseinandersetzung mit Demokratie und Rechtsstatlichkeit im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus, wichtig. Marion Morales Albiñana-Rosner, Vorständin Wealth Management & Private Banking der UniCredit Bank Austria, ist beeindruckt, wie berührend die neue Ausstellung darstellt, wie tiefgreifend der Holocaust bis heute jüdische Familien und jedes einzelne ihrer Mitglieder prägt. Für sie ist die Auseinandersetzung mit diesen Familiengeschichten und individuellen Erfahrungen besonders wichtig, damit wir als Gesellschaft, „die richtigen Schlussfolgerungen für unsere Gegenwart und Zukunft ziehen.“

Enkelgeneration der Überlebenden tritt in den Fokus

Für Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding, ist die neue Ausstellung ein bewegendes Zeugnis dafür, wie das Trauma des Holocaust über Generationen weiterlebt. „Zum ersten Mal rückt eine Ausstellung die Enkelgeneration der Überlebenden in den Fokus und zeigt, wie tief diese mit ihrer Familiengeschichte verbunden sind. „Kunstwerke und persönliche Objekte erzählen von Schmerz, Erinnerung und der Suche nach Identität – eine weitere tief berührende und zugleich wichtige Ausstellung im Museum Dorotheergasse“, so der Geschäftsführer. Bei der Eröffnungsfeier waren zahlreiche Gäste anwesend, darunter viele Angehörige der Zweiten und Dritten Generation, die selbst tiefgreifende Erfahrungen mit den Nachwirkungen der Schoa gemacht haben. Ihre Anwesenheit unterstrich die Bedeutung der Ausstellung, die ihre persönlichen Geschichten und emotionalen Auseinandersetzungen widerspiegelt. Viele der Gäste waren von der Ausstellung besonders bewegt und fühlten sich durch die gezeigten Werke und Erzählungen persönlich angesprochen.

Bis März 2025 in Wien

Die Eröffnung wurde vom Musikerduo Nitsan Bernstein und Patrick Farrell, dem Third Generation Cabaret, musikalisch begleitet. Anlässlich der Eröffnung zur Ausstellung fand gestern, am 18. September, im Theater Nestroyhof / Hamakom ein Konzert, in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Wien, statt. „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“ ist vom 18. September diesen Jahres bis 16. März 2025 im Jüdischen Museum Wien zu sehen. Kuratiert von Sabine Apostolo und Gabriele Kohlbauer-Fritz, wurde sie architektonisch von koerdtutech und grafisch von BFBW – Bernhard Faiss & Barbara Wais gestaltet. Die Ausstellung „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“ ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Jüdischen Museum Wien und dem Jüdischen Museum München, wo die Ausstellung anschließend zu sehen sein wird. Ein umfangreiches Begleitprogramm mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen vertieft die Themen der Ausstellung und lädt zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Erbe der Schoa ein.