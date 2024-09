Mast in Vordernberg durch Orkanböen stark beschädigt: Reparatur dauert

Ein Strommast in Vordernberg am Präbichl wurde letztes Wochenende stark beschädigt.

Die noch nie dagewesene Heftigkeit von regionalen orkanartige Stürme am vergangenen Wochenende hat einen 110 kV Gittermast im Raum Vordernberg am Präbichl stark beschädigt, wie die Energie Steiermark informiert. Das betroffene Areal musste deshalb aus Sicherheitsgründen großräumig abgesperrt werden. „Die Energienetze Steiermark arbeiten derzeit in enger Kooperation mit Einsatzorganisationen an der Behebung, die Reparaturarbeiten werden noch einige Wochen andauern. Die Stromversorgung der Region ist durch Umschaltungen jedoch gesichert“, heißt es von der Energie Steiermark.