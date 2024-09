Restaurant-Wiedereröffnung in Villach: Gleichzeitig Gutes tun und genießen

Im Eat Together RESTaurant in Villach werden gerettete Lebensmittel zu Mittagsmenüs verarbeitet.

Mit dem 18. September 2024 öffnete das Eat Together RESTaurant in Villach am gewohnten Standort in der Drauparkstraße 2 wieder seine Pforten. Dort werden täglich frische Gerichte aus Lebensmitteln gezaubert, die zuvor vom Verein Together gerettet wurden. Die Freiwilligen, die dort wirken, beweisen Tag für Tag kulinarische Wandelbarkeit, von der sich die Gäste von Mittwoch bis Freitag überzeugen können. Heute Mittag schwingt Obfrau Julia Petschnig persönlich den Kochlöffel und lädt zu einem Überraschungsmenü.

©Peter Jocham/Together Verein Im Eat Together RESTaurant werden frische Speisen aus geretteten Lebensmitteln zubereitet.

Wie kann ich das Projekt „Eat Together“ unterstützen?

Das idealistische Ziel des Vereins ist nicht nur die Rettung der Lebensmittel, sondern auch das Kochen einer warmen Mahlzeit für alle, da ausreichend Nahrung bei Together als Menschenrecht angesehen wird. Wer dieses Projekt unterstützen möchte, kann dies auf dreierlei Wegen tun: „Am meisten ist uns mit vielen Gästen geholfen“, so Julia Petschnig. „Außerdem freuen wir uns, wenn Menschen bei uns mitmachen und unseren Gemeinschaftsgedanken tragen wollen – vielleicht schaffen wir es zusammen sogar, auch Montag und Dienstag im Team zu kochen.“ Im Vordergrund stehen dabei die Liebe zum gemeinsamen Wirken und der Nachhaltigkeitsgedanke. Unterstützerinnen und Unterstützer können zudem Mahlzeiten an Menschen spenden, die sich gerade in Notsituationen befinden. Auch monatliche Unterstützungsbeiträge für den Erhalt des Eat Together sind möglich.