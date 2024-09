Nach Umbau: EUROSPAR in Hart bei Graz eröffnet

Am Donnerstag

In der Pachern-Hauptstaße in Hart bei Graz wurde aus SPAR ein EUROSPAR. Der Fokus liegt auf frischen Lebensmitteln und feinen Spezialitäten. Zugleich steht ein umfangreiches Sortiment an regionalen Produkten aus der Steiermark bereit. Neu sind die Luftwärmepumpe, eine CO2-Kühlanlage und die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Unter der Führung von Marktleiterin Brigitte Grubholz sind 33 Mitarbeiter im neuen EUROSPAR beschäftigt. Darunter sind auch zwei Lehrlinge. Der Nahversorger ist von Montag bis Freitag von 7.15 bis 19.30 Uhr geöffnet und samstags von 7.15 bis 18 Uhr.