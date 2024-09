Warum österreichische Temposünder in Italien ohne Strafe davonkommen

Die italienische Behörde kann aktuell keine Geldstrafen an österreichische "Verkehrssünder" ausstellen.

Veröffentlicht am 20. September 2024, 11:41 / ©5 Minuten

In Italien können derzeit Strafen an österreichische Verkehrsteilnehmer nicht ausgestellt werden, da die Behörde keinen Zugriff auf das europäische Kennzeichensystem „European Car and Driving Licence Information System“ (EUCARIS) hat. Deshalb ist es bei Verstößen aktuell auch nicht möglich, Strafen von österreichischen Verkehrsteilnehmern einfordern. Die Bescheide können nämlich nicht zugestellt werden.

Technische Mängel im italienischen System

Die Ursache dafür ist die einseitige Aufkündigung des europäischen Systems der Kennzeichenübermittlung durch Österreich, Deutschland sowie der Niederlande. Die Geldstrafen bei Verkehrsverstößen können nicht zugestellt werden, da der Zugang zu den dafür benötigten Daten blockiert wird. Die Causa liegt dem italienischen Verkehrsminister Matteo Salvini vor. „Technische Mängel im italienischen System“ sollen Auslöser für dieses Problem sein. Laut Salvini sollen die Fahrzeugdaten der betroffen Staaten schon bald wieder abrufbar sein.