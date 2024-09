Schockunfall im Bezirk Tulln: Motorradfahrer prallen zusammen

Veröffentlicht am 20. September 2024, 12:02 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Ein 21-jähriger Mann aus Wien fuhr am 19. September 2024 gegen 16:45 Uhr ohne gültige Lenkberechtigung mit einem Motorrad auf der Neuwaldegger Straße in Königstetten, aus Richtung Wien in Richtung Tulln. Auf dem Sozius saß ein 19-Jähriger aus Wien. Hinter ihnen fuhr ein 18-jähriger Bekannter ebenfalls mit einem Motorrad, auf dessen Sozius ein weiterer 18-Jähriger aus Wien Platz nahm. Bei Straßenkilometer 13,000 war eine Straßensperre aufgrund eines unwetterbedingten Hangrutsches mit Scherengittern und einem Verbotsschild „Einfahrt Verboten“ markiert.

Motorräder prallen zusammen

Der 21-jährige Fahrer hielt sein Motorrad an, doch der hinter ihm fahrende 18-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und prallte gegen das stehende Motorrad. Beide Motorräder stürzten um. Der 21-Jährige wurde mit vermutlich schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins AUVA-Traumazentrum Wien-Standort Meidling geflogen. Der 18-jährige Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Landesklinikum Tulln gebracht. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und erhielt vor Ort Behandlung. Der 18-jährige Sozius blieb unverletzt.