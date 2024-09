Spätsommerliches Wochenende in der Steiermark – und dann?

Am Wochenende wird es spätsommerlich warm in der Steiermark.

Nachdem die schweren Unwetter vergangenes Wochenende ganz Österreich in Atem gehalten haben, gibt es seit Dienstag ein vorsichtiges Aufatmen – zumindest in der Steiermark. Besonders schlimm betroffen waren Gebiete in der Obersteiermark, in Thörl wurde am Sonntagvormittag Zivilschutzalarm ausgelöst. Weitere Zivilschutzalarme sind nicht auszuschließen, hieß es daraufhin bei einer Pressekonferenz in der Landeswarnzentrale Steiermark. Durch Graz und die umliegenden Gebiete fegten kräftige Sturmböen, die zu zahlreichen Sturm-Einsätzen und Stromausfällen führten. Aufgrund der „extremen Gefahr“ gab es am Sonntag auch eine Sturmwarnung für das Grazer Stadtgebiet sowie für andere steirische Bezirke.

Spätsommerliches Wochenende

Seit Mitte der Woche klettern die Temperaturen wieder etwas nach oben und die Sonne hat sich wieder blicken lassen. Auch in den heutigen Freitag startete die Steiermark freundlich. Das Wetter soll das gesamte Wochenende „spätsommerlich warm“ werden, wie ein Experte der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten verrät. In den Bergen prognostiziert der Experte „strahlend sonniges Wetter“, aber auch in den Tälern zeigt sich die Sonne. In den Niederungen könnte der Sonntag noch mit Nebel und Hochnebel starten, ab den Mittagstunden jedoch ist wieder mit prachtvollen spätsommerlichen Wetterbedingungen zu rechnen. Es werden Temperaturen bis 22 Grad erwartet.

Wie geht es nächste Woche weiter?

Auch in die neue Woche startet die Steiermark noch warm und sonnig, ab den Nachmittagsstünden des Montags kündigt sich vom Südwesten schon eine leichte Abkühlung an. Der Dienstag soll dann wieder Regenwetter bringen. Wie es im weiteren Verlauf der Woche weitergeht, lässt sich laut derzeitigen Prognosen noch nicht genau sagen. Es wird aber definitiv wieder „wechselhafter“, so der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten.