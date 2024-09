E-Bike-Akku ging plötzlich in Flammen auf: Feuerwehr rückte aus

Ein E-Bike begann am Freitag in einem Sportgeschäft in Ebenthal plötzlich zu brennen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal wurde am Freitagmorgen zu einem Brandeinsatz bei einem Sportgeschäft in Ebenthal im Bezirk Klagenfurt alarmiert. Dort ist aus bisher unbekannter Ursache der Akku eines E-Bikes in Brand geraten. Der Geschäftsinhaber reagierte jedoch sofort und griff sich einen Handfeuerlöscher. Mit diesem konnte der die Flammen löschen und das Fahrrad aus dem Gebäude bringen. „Das E-Bike wurde bei dem Vorfall stark beschädigt“, heißt es seitens der Brandermittler. Auch entstand ein Sachschaden am Boden und an der Fassade im Gebäude.