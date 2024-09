Kärntner laden zu nächtlicher Geisterjagd auf Osttiroler Burg

Alles begann, damit, dass Michael Amlacher in Villach eine Mail aus Osttirol erreichte.

Veröffentlicht am 20. September 2024, 14:28 / ©Die Grenzwanderer

Alles begann, damit, dass Michael Amlacher in Villach eine Mail aus Osttirol erreichte. Der Inhalt: Eine Einladung, im Zuge einer kulturellen Veranstaltung in Heinfels-Osttirol sein Tun und Wirken der Öffentlichkeit näherzubringen. Amlachers „Die Grenzwanderer“ also Wanderungen im wissenschaftlichen Grenzbereich sind mittlerweile schon fast zwei Jahre 1,5 unterwegs, um dem Paranormalen auf die Spur zu kommen.

Team nimmt Besucher in Osttirol mit auf Geisterjagd

„Auch die Burg Heinfels in Osttirol haben wir bereits besucht und sensationelle Ergebnisse gehabt“, erzählt Michael Amlacher, Teamgründer und Sprecher der Formation.

Nun reist das Team abermals zu dieser Örtlichkeit. „Diesmal zeigen wir interessierten Besuchern, wie eine paranormale Untersuchung funktioniert, erklären unsere Gerätschaften und lassen die Menschen hautnah dabei sein. In späterer Folge werden die Audioaufnahmen, in gewohnter Weise entrauscht, gefiltert und verstärkt, um sie dann den Menschen möglichst hörbar, oder gar Erscheinungen sichtbar zu machen“, führt Amlacher weiter aus.

„Da kann jeder seine Schlüsse daraus ziehen“

Und wie man mit Kritikern, die es sicher geben wird zu dieser Thematik, umgehen wird? „Wir machen keine Überzeugungsarbeit, wir berichten lediglich über unsere Erfahrungen, Erlebnisse und zeigen das Material, das wir haben. Da kann jeder seine Schlüsse daraus ziehen“, antwortet der Villacher. Eben dieses Material kann man auf dem YouTube-Kanal der Grenzwanderer in Form von geschnittenen Folgen sehen. „Die Seelenburg“ – Teil I und II zeigt Einblicke der letzten paranormalen Untersuchung auf Burg Heinfels. Im Rahmen der Kulturveranstaltung „Kulturgestöber & Abendbrot“ auf Burg Heinfels, geht es am 3. Oktober, ab 19.30 Uhr „auf den Spuren des Unerklärlichen“ mit dem Team „die Grenzwanderer“ auf paranormale Untersuchung.



