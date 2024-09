Badehaus in Steindorf: Tourismusverband sagt „Ja“ zu Vergabeverfahren

Steindorf am Ossiacher See

Das Land Kärnten, genauer gesagt die Kärntner Beteiligungsverwaltung KBV, will in Steindorf am Ossiacher See ein mehrstöckiges Hotel mit Badehaus errichten. Mehr dazu unter: „Badehaus am Ossiacher See könnte bald Realität werden„. Seit langem positionieren sich auch die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See sowie der Tourismusverband Gerlitzen Alpe – Ossiacher See klar für eine touristische Nutzung und das Vergabeverfahren. „Neben der Tatsache, dass es auf diesem Grundstück bereits früher ein Hotel gab, ist die Neuplanung für den Standort Steindorf und den gesamten Ossiacher See von essenzieller Bedeutung“, betont TVB-Vorsitzende Veronika Zorn-Jäger.

Bis 2005 war „Seewirt-Areal“ ohnehin bebaut

Das Gegen-Argument, bestehende Betriebe hätten bereits jetzt zu wenig Nächtigungen, will Zorn-Jäger so nicht stehen lassen: „Derzeit fehlen am Ossiacher See Betten im gehobenen drei und vier Sterne-Bereich. Außerdem kommt das Hotel der Auslastung des Badehauses zugute, welches gleichzeitig das Ganzjahresangebot der bestehenden Betriebe rund um den See bereichern wird.“ Bis 2005 sei das sogenannte „Seewirt-Areal“ sogar bebaut und touristisch bewirtschaftet gewesen. Neben der Gastwirtschaft mit Hotel wurde ein öffentliches Strandbad mit Badehaus, Bootshaus und Steganlagen betrieben. Die Liegenschaft ist erst seit dem Abbruch im Jahre 2005 unbebaut.

Regionsgeschäftsführer zu Projekt in Steindorf

„Wir möchten betonen, dass die bisher in der Öffentlichkeit dargestellten Pläne keiner Planungsabsicht entsprechen. Wir vertrauen darauf, dass das Konzept ‚Badehaus an jedem größeren Kärntner See‘ nach wie vor Gültigkeit hat“, so Regionsgeschäftsführer Georg Overs. Der freie Zugang zum Grundstück ist gesetzlich festgelegt. Ebenso in der Ausschreibung enthalten ist der Durchgang zum Slow Trail Bleistätter Moor.