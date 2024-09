Von der Liane zum Weinstock: Weinwissen für Groß und Klein

Wie wird aus einer Liane ein Weinstock? Woher kmmen die vielen Traubensorten? Dies und noch viel mehr wird am kommenden Sonntag im Botanik Brunch beantwortet.

Veröffentlicht am 20. September 2024, 15:16 / ©Uni Graz/Grube

Wie wird aus einer Liane ein Weinstock? Wo kommen die vielen Traubensorten her? Was hat es eigentlich mit der Reblaus auf sich? Antworten auf diese Fragen und vieles mehr gibt es am kommenden Sonntag, dem 22. September, im Botanischen Garten. Bei einem Botanik Brunch, veranstaltet von der Universität Graz, mit Vorträgen von Martin Magnes und Wolfgang Renner,werden alle Fragen rund um das Thema Wein beantwortet. Auch Kinder kommen mit einem eigenen Kinderprogramm samt Gartenrally auf ihre Kosten. Nach den Vorträgen für Klein und Groß, können sich die Gäste bei einem Mittagessen mit musikalischer Begleitung von Lothar Lässer stärken. Der Eintritt ist frei, zum Teilnehmen braucht man lediglich eine Anmeldung.