Nachhaltige Zukunft: Die neuen Maßnahmen für den Klimaschutz

„Reden statt Kleben“, lautete der Titel einer Presseaussendung der Jungen Wirtschaft (JW) vor genau einem Jahr. Kritisiert wurde damals eine Protestaktion der Letzten Generation zu Schulanfang, wo man in zahlreichen Städten – darunter auch in Graz – den Verkehr blockierte. Angeschlossen an diese Kritik war auch ein Gesprächsangebot an die Klimaaktivistinnen und -aktivisten. „Schließlich liegt uns als nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern eine lebenswerte Umwelt genauso am Herzen und es freut uns sehr, dass dieses Angebot damals angenommen wurde. Nachhaltige Lösungen schaffen wir nämlich nur gemeinsam“, so JW-Landesvorsitzender Christian Wipfler. Mehrmals habe man sich in den vergangenen Monaten getroffen und intensiv diskutiert.

Gemeinsam reden und einigen

Ergebnis dieser Debatten, ist ein Maßnahmenkatalog für eine nachhaltige Zukunft, den die Junge Wirtschaft gemeinsam mit steirischen Aktivisten – trotz des Endes der Letzten Generation – weiter vorantreiben will. „Der Austausch mit der Jungen Wirtschaft und der Letzten Generation hat sich durch ein sehr konstruktives und produktives Klima ausgezeichnet. Trotz unterschiedlicher Herangehensweisen zum Thema Klimaschutz hat sich gezeigt, dass wir miteinander reden und uns auch einig werden können. Ohne diese Bereitschaft von unterschiedlichen Gruppen wird wirksamer Klimaschutz nicht umsetzbar sein“, ergänzt Klimaaktivist Valentin Bast.

Vorgeschlagene Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft

Um klima- und umweltfreundliche Investitionen attraktiver zu gestalten, strebt die Jungen Wirtschaft Steiermark die Vereinfachung des Zugangs zu Krediten und eine höhere steuerliche Abschreibung für „Green Investments“ an. Eine Aussetzung der KEST sowie kürzere Abschreibungsperioden für nachhaltige Investitionsgüter sollen hier als wirkungsvolle Anreize dienen.

Ein Regionales Mobilitätskonzept

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sei essenziell, um sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten die Mobilität zu verbessern und klimafreundliche Alternativen zum Individualverkehr zu bieten. Dazu gehören unter anderem die Schaffung geeigneter Mobilitätsangebote, akzeptable Intervalle, einfache Nutzungsmöglichkeiten sowie günstige Preise. Regionale Mobilitätskonzepte, die die verschiedenen Stakeholder und Interessengruppen einbinden, sind entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung. Zudem braucht es einen Ausbau an sinnvoll angelegten P+R Systemen mit guter öffentlicher Anbietung in die Städte. Zusätzlich zu diesen zentralen Anliegen wurden weitere gemeinsame Vorschläge erarbeitet, die sich unter anderem auf den Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und die Schaffung von Experimentierräumen für soziale und technologische Innovationen sowie das Recycling von Baumaterial beziehen.

Eine Lösung, die Wirtschaft und Umwelt stärkt

Die Junge Wirtschaft Steiermark möchte betonen, dass die Gesprächskultur im Rahmen der Treffen mit der Letzten Generation maßgeblich zu diesen Ergebnissen beigetragen habe. Wipfler ist überzeugt, dass es möglich sei, gemeinsam, trotz unterschiedlicher Standpunkte, an einer Lösung zu arbeiten, die sowohl die Umwelt als auch die Wirtschaft stärkt. „Besonders erfreulich ist, dass die Letzte Generation entschieden hat, keine weiteren Klebeaktionen mehr durchzuführen. Dies bedeutet, dass die Wirtschaft und vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr durch solche Aktionen beeinträchtigt werden. Wir begrüßen diese Entscheidung, da sie den Weg für eine produktive Zusammenarbeit und den Fokus auf gemeinsame Lösungen freimacht“, fügt der JW-Landesvorsitzende hinzu.

