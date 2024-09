Klagenfurts „Schnitzelwirt“ feiert besonderes Jubiläum

Seit genau 16 Jahren führt Oliver Koch den „Schnitzelwirt“ in Waidmannsdorf. Zudem feiert der Gastronom heuer sein 20-jähriges Jubiläum in der Selbstständigkeit. „Oliver Koch ist mit seinem Schnitzelwirt mittlerweile eine Institution in Waidmannsdorf und darüber hinaus. Ich gratuliere Oliver und seinem engagierten Team und wünsche viele weitere erfolgreiche Geschäftsjahre“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Als Würdigung für seine Leistungen und Verdienste im gastronomischen Bereich überreichte der Bürgermeister ihm die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt.