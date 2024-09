Frontalkollision auf der L303: Fahrzeuglenker schwer verletzt

Heute Mittag, am 20. September, gegen 12.30 Uhr, war ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg auf der L303 aus Richtung St. Andrä im Sausal, Bezirk Leibnitz, kommend in Richtung Preding unterwegs. Eine 33-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, kam ihm in ihrem Auto entgegen und geriet aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Frontalkollision, bei der sich beide Fahrzeuglenker schwer verletzten. Die 33-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz, der 45-Jährige vom Rettungsdienst in das LKH Wagna eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.