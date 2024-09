WKO-Impulstag: Zukunftssicherung für Unternehmer im Fokus

Rund 1.000 Unternehmer sind am vergangenen Mittwoch, dem 18. September, der Einladung der WKO zum Impulstag in den Grazer Messecongress gefolgt. „Ein Tag, an dem neue Trends und Inputs für den betrieblichen Wissensvorsprung im Fokus standen, aber auch Impulse für eine leistungsstarke Wirtschaft. Denn diese brauchen wir angesichts der aktuellen Herausforderungen“, betonte WKO Steiermark Präsident Josef Herk im Rahmen der Veranstaltung. Krönender Höhepunkt war eine Ansprache von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

©Fischer Fast 1.000 Unternehmer nahmen am vergangenen Mittwoch am „WKO-Impulstag“ teil.

„Herausforderungen meistern – Zukunft sichern“

Der Grazer Messecongress stand am Mittwoch voll und ganz im Zeichen des Unternehmertums. Zahlreiche Wirtschaftstreibende und Opinion Leader folgten der Einladung der WKO Steiermark zur zweiten Auflage des Impulstags. Dieser begann bereits um 9 Uhr mit ersten Workshops und Vorträgen, so zum Beispiel einer Keynote von Felix Gottwald. Der mit 18 Medaillen erfolgreichste Sportler der österreichischen Olympia-Geschichte beeindruckte mit einem Vortrag unter dem Titel „Annehmen. Ausrichten. Agieren. Veränderung einfach meistern.“ Gemäß dem Motto der Veranstaltung „Herausforderungen meistern – Zukunft sichern: Impulse für eine leistungsstarke Wirtschaft“ wurde den Besuchern ein umfangreiches Programm geboten, angefangen von den Möglichkeiten zum AI-Einsatz in Unternehmen bis hin zum richtigen Talentemanagement und Tipps für Nachhaltigkeit. „Denn die Herausforderungen werden hier in Zeiten der Transformation noch weiter zunehmen“, betonte WKO Steiermark Präsident Herk.

©Fischer Trainer Ralf Ragnick erhielt die Teambekleidung der SkillsAustria.

Sport und Wirtschaft

Highlight des Tages war dann die Keynote von Ralf Rangnick, Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, der Einblick in seine Geheimnisse der richtigen Inspiration und Motivation als Leistungsmotor bot: „Wenn man möchte, dass seine Mitarbeiter, seine Sportler mehr machen als Dienst nach Vorschrift, dann muss man sie auch entsprechend behandeln. Man muss ihnen zutrauen Dinge selbständig zu lösen. Will man als Führungskraft Fußspuren hinterlassen, muss man neue Pfade gehen. Entwicklung und Leistungssteigerung geht nur über die Entwicklung der einzelnen Spieler oder Mitarbeiter, das ist im Sport genauso wie in der Wirtschaft“, rät Rangnick im Rahmen seiner Keynote. Neben Applaus gab es für den Teamchef dafür von Herk auch die Teambekleidung von SkillsAustria überreicht, der erfolgreichen österreichischen Mannschaft von der Berufs-WM in Lyon.