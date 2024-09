Mit Auto überschlagen: Fahrerin wich Wildvogel aus

Veröffentlicht am 20. September 2024, 17:27 / ©Volkmar Scherr

Eine 38-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, in Niederösterreich, war heute heute, am 20. September, gegen 12.25 Uhr, auf der A3 im Gemeindegebiet Trumau unterwegs. Als sie einem Wildvogel auswich, verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen schleuderte mehrfach gegen die Randleitschiene und kam auf dem Dach quer auf beiden Fahrstreifen zum Liegen. Die Lenkerin wurde von einem Ersthelfer des Roten Kreuzes Eisenstadt aus dem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt. Die Frau wurde mit Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Martin 5 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Wie schwer sich die Dame bei dem Unfall verletzte, ist bisher unbekannt.