Sturz aus fünf Meter Höhe: Bauarbeiter schwer verletzt

Heute Morgen, am 20. September, gegen 10 Uhr, stürzte ein 49-jähriger Bauarbeiter in Kirchberg, in Tirol, bei Verputzarbeiten an einem Einfamilienhaus circa fünf Meter vom Gerüst auf den darunterliegenden Betonboden und zog sich dabei schwere Verletzungen am Rumpf zu. Der Arbeiter wurde nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines RTW und des NAH in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die entsprechende Behörde erstattet.