Land bietet wieder kostenlosen Wellness-Urlaub für pflegende Angehörige

Kärnten hat ein vielfältiges Entlastungspaket für pflegende Angehörige entwickelt. Eine dieser Maßnahmen ist ein kostenloser Wellnessurlaub. Für die Herbsttermine läuft aktuell die Anmeldefrist. Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) appelliert an die Betroffenen, sich bis spätestens 18. Oktober anzumelden. „Die Auszeit umfasst sieben Übernachtungen im Einzelzimmer auf Vollpensionsbasis in einem Gesundheitshotel. Inbegriffen sind sämtliche individuelle Therapieanwendungen, die Nutzung aller Einrichtungen wie Hallenbad, Freibad, Saunalandschaft, Dampfbad und – wenn gewünscht – kurärztliche Untersuchungen sowie Vorträge zu pflegerelevanten Themen oder psychologische Beratung“, informiert die Gesundheitsreferentin.

Die Herbsttermine 10. bis 17. November 2024

24. November bis 1. Dezember 2024

8. bis 15. Dezember 2024

Prettner: „Noch nie jemand abgewiesen“

Anspruchsberechtigt sind Personen, die einen nahen Verwandten ab der Pflegestufe 3 bzw. bei Demenz bereits ab der Pflegestufe 2 betreuen. „Wenn die Antragsvoraussetzungen passen, wurde noch nie jemand abgewiesen. Wir können unser Kontingent im Falle eines Mehrbedarfs aufstocken“, so Prettner, die den Angehörigen nahelegt, von dem Angebot Gebrauch zu machen.

Professioneller Ersatz kümmert sich um alles

„Damit sich während der Abwesenheit des Pflegenden keine Betreuungsprobleme auftun, sorgt das Land Kärnten für einen professionellen Ersatz“, versichert die Gesundheitsreferentin. Geholfen wird über Mobile Dienste oder über eine Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim. Dafür hat das Land ein Heimplatz-Kontingent reserviert. „Unsere GPS-Stellen in den Bezirken und unsere Pflegekoordinatoren in den Gemeinden mit Pflegenahversorgung sind bei der Organisation der Ersatzpflege gerne behilflich“, so Prettner abschließend. Die Antragstellung erfolgt entweder beim zuständigen Gemeindeamt bzw. Magistrat oder in den Bezirkshauptmannschaften/GPS sowie bei der Landesregierung.