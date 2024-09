Über 10.000 Euro erschwindelt: Bitcoin-Betrug lief länger als ein Jahr

In der Zeit von Jänner 2023 bis August diesen Jahres, wurde eine 40-jährige Österreicherin Opfer eines Internet-Anlagenbetruges mit Bitcoins. Die Kontaktaufnahme erfolgte über Facebook und in weiterer Folge über WhatsApp. Das Opfer überwies im Zeitraum, unter mehreren Überweisungen, einen mittleren fünf-stelligen Eurobetrag an verschiedenste Bankkonten in Europa, da ihr hohe Gewinne mittels Bitcoins suggeriert wurden.