Bitumenkessel brannte lichterloh: Florianis rückten aus

Heute Mittag, am 20. September, gegen 13.35 Uhr, kam es im Siedlungsgebiet von Schwaz, in Tirol, in der Tiefgarage eines Rohbaus, bei Bitumenarbeiten, zum Brand im des mit Gas beheizten Bitumenkessels. Die alarmierte FFW Schwaz brachte den Bitumenkessel ins Freie, wo er in der Folge gelöscht und die verrauchte Garage belüftet wurde. Bei dem Brandgeschehen kamen weder die Arbeiter noch andere Personen zu Schaden. Es entstand auch kein Sachschaden.