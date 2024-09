Kärntner Lokal lockt mit Gratis-Getränk für Handy-Verzicht

Daniel Ramsbacher (re.) und sein Team freuen sich bereits auf den handyfreien Abend im "Hacienda Mexicana" in Spittal an der Drau.

„Immer öfter kommt es vor, dass Gäste bei uns im Lokal sitzen und auf ihre Handys starren, anstatt sich zu unterhalten“, erklärt Daniel Ramsbacher, Betreiber des Restaurants „Hacienda Mexicana“ in Spittal an der Drau, gegenüber 5 Minuten. Vor allem bei jüngeren Lokalbesuchern habe er dieses Phänomen schon des Öfteren beobachtet. Aus diesem Grund hat er sich jetzt eine besondere Aktion einfallen lassen.

„Tausche dein Handy gegen ein Gratis-Getränk“

Wer am 27. September 2024 in das Gasthaus in der Edlinger Straße kommt, wird nämlich vor die Wahl gestellt. „Wer sein Smartphone an der Tür abgibt, bekommt von uns ein kostenloses Getränk“, so Ramsbacher. Ausgenommen seien lediglich Cocktails und Mischgetränke. Mit der Aktion will der Gastronom seinen Gästen eine Auszeit gönnen: „Ich kenne das von mir! Oft ist man auch einfach mal froh, wenn das Handy nicht läutet.“

Handy wird hinter der Theke verwahrt

Wer teilnehmen möchte, bekommt an besagtem Freitag eine weiße Tüte ausgehändigt, die mit einer Nummer versehen ist. „Dort kommt euer Handy rein und wird sicher bei uns hinter der Theke verwahrt“, betont der Wirt. Die Gäste selbst bekommen dann ein Los mit derselben Nummer, mit dem sie zudem die Chance haben Ribs und Wings für den gesamten Tisch zu gewinnen. „Wenn ihr unser Lokal wieder verlasst, bekommt ihr euer Smartphone natürlich zurück. Lasst uns gemeinsam einen gesprächigeren Abend verbringen und den Moment ohne Handy genießen“, lädt Ramsbacher abschließend alle ein Vorbeizuschauen.

