Kollision mit Mofa: Autofahrer übersah 16-Jährigen bei Kreuzung

Ein 60-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Braunau, in Oberösterreich, fuhr heute Mittag, am 20. September, um 12.40 Uhr, mit seinem Auto in Richtung Lengau. Bei der Kreuzung mit der L1044 wollte er diese geradeaus in Richtung Lengau überqueren. Aufgrund des Vorrangzeichens „Vorrang geben“ hielt er sein Fahrzeug an der Kreuzung fast an und nachdem er keinen Querverkehr sehen konnte, fuhr er in die Kreuzung ein.

Der 16-Jährige wurde bei der Kollision verletzt

Er dürfte dabei den von rechts ankommenden 16-jährigen Mofalenker aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung übersehen haben, sodass es folglich im Kreuzungsbereich zu einer rechtwinkeligen Kollision kam. Das Mofa prallte gegen die rechte Seite des Autos. Nach notärztlicher Versorgung durch das Team des Rettungshubschraubers C6 wurde der 16-Jährige von der Rettung in ein Krankenhaus nach Salzburg eingeliefert. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist bisher unbekannt. Der Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt.