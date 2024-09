„EineWeltZuGewinnen“: Firday for Future für umweltfreundliche Mobilität

Der Treffpunkt am Grazer Lendplatz war strategisch für den Start für die heutige „Friday for Future“ Demo – anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl – sehr gut gewählt. Seit wann dort keine Autos parken dürfen, bietet der Platz eine gute Fläche für Aktivitäten, wie der heutige Klimastreik unter dem Motto „EineWeltZuGewinnen“. Konkret geht es um Ausbau der freundlichen Mobilität, mehr Renaturierung und Begrünung, Stopp der Zersiedelung und Straßenbaus. Auch in Wien, Linz, Klagenfurt gingen Klimaaktivisten auf die Straßen, Salzburg folgt morgen.

„Behandle jede Krise wie eine Krise“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit der Botschaft „Klimaschutz ist Menschenschutz“ und die Klubchefin der Grünen Sandra Krautwaschl mit der Tafel „treat every crisis like a crisis“ nach einem kurzem Posing für die Fotografen mischten sich unters Volk. Dabei die „Omas for Future“ und „Omas gegen Rechts“ stark präsent, genauso wie Vetreter von SPÖ und KPÖ, auch zahlreiche Studenten. Nach einer Ansprache von Michael Lieser, der als Gandalf verkleidet viel Aufmerksamkeit auf sich zog, als er vom Tisch über den Klimaschutz in einer unterhaltsamer Form referierte „Man braucht Fantasy, um die Klimakrise zu bewältigen“, formierte sich der Demonstrationszug in einer langen Schlange, Richtung Keplerbrücke, dann über die Wickenburggasse bis zur Franz-Graf-Allee bei der Oper. Die Polizei sorgte um die Sicherheit und war ebenfalls zahlreich dabei vertreten.