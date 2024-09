Tauchclub startet Gewässerreinigung in der Pörtschacher Bucht

Am 22. September 2024 werden die Mitglieder des Umwelttauchclubs Kärnten (UWTKC) wieder in der Pörtschacher Bucht im Einsatz sein. „Im Sinne des nachhaltigen Umweltschutzes wird verloren gegangenes aus dem See herauf getaucht“, erklärt Obfrau Marion Puschmann. Denn auch wenn das Gewässer an der Oberfläche oft sauber erscheine, könne unter Wasser so einiges verborgen sein!

Flaschen, Dosen und Schirme verbergen sich im Wörthersee

„Üblicherweise vor allem Dinge, die der Wind verblasen hat, Flaschen, Dosen, Schirme, sowie Plastik aller Art. Manchmal werden aber auch Gegenstände herausgeholt, die man dort nicht vermuten würde“, so Susanne Timmerer von den Österreichischen Bundesforste (ÖBf). Aus diesem Grund führt der UWTKC regelmäßig Gewässereinigungen unter der Schirmherrschaft der ÖBf durch.