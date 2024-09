Bakterien im Wasser: Auch Gemeinde Magdalensberg könnte betroffen sein

Nachdem eine Grenzwertüberschreitung an Enterokokken-Bakterien im Klagenfurter Trinkwasser festgestellt wurde, kam es am Freitag zwischenzeitlich zu einem verstärkten Kauf von Mineralwasser in den Supermärkten. Mehr dazu unter: Klagenfurter Leitungswasser verkeimt: Jetzt werden Supermärkte gestürmt.

Behörde: „Abgekochtes Wasser ist unbedenklich trinkbar“

Die Gesundheitsbehörde weist daher nochmals darauf hin: „Wird das Wasser aus der Leitung mindestens drei Minuten lang abgekocht, so kann dieses unbedenklich getrunken werden. Auch ist duschen oder Zähne putzen unbedenklich, lediglich auf das Trinken von Wasser aus der Leitung sollte vorsorglich verzichtet werden“, so Amtsärztin Nadja Ladurner. Die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde, Trinkwasser derzeit im Stadtgebiet von Klagenfurt nicht direkt aus der Leitung zu trinken, bleibt weiterhin aufrecht. „Weiters kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch das Trinkwasser in einem Teil der Gemeinde Magdalensberg, von der Stadtgrenze Klagenfurt bis Deinsdorf, betroffen ist„, heißt es am Freitagabend seitens der Stadt.