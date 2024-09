Radunfall mit Fahrerflucht: Dame (83) stürzt bei Ausweichmanöver

Heute Mittag, am 20. September, gegen 13 Uhr fuhr eine 83-jährige E-Bike Lenkerin gemeinsam mit ihrem Mann in Gaißau auf der Riedgasse, in Voralberg, in Richtung Rheinstraße. In der leichten Linkskurve kurz vor der Kreuzung zur Rheinstraße kamen ihnen zwei Fahrradlenker entgegen, welche nebeneinander fuhren. Während es dem vorausfahrenden Gatten gelang auszuweichen und am Fahrbahnrand anzuhalten, kam die 83-jährige Frau beim Brems- und Ausweichmanöver zu Sturz.

Nach Zeugen wird nun gesucht

Sie verletzte sich dabei unbekannten Grades und wurde durch die Rettung ins Krankenhaus nach Bregenz gebracht. Die beiden Unbekannten – einer der Beiden trug ein oranges Oberteil – setzten ihre Fahrt fort ohne anzuhalten. Allfällige Unfallzeugen beziehungsweise die beiden unbekannten Fahrradfahrer werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Höchst zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2024 um 19:01 Uhr aktualisiert