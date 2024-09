Fußgängerin knapp verfehlt: 69-Jähriger verursacht Unfallkette

Ein 69-jähriger Autofahrer fuhr heute Morgen, am 20. September, gegen 11 Uhr in Lauterach auf der Bundesstraße in Richtung Dornbirn, als er aus bislang unbekannten Gründen im Kreuzungsbereich Karl-Höll-Straße rechts auf den Fahrradstreifen lenkte und dort an einem Auto vorbeifuhr. Dabei verfehlte er nur knapp eine an der dortigen Ampel wartende Fußgängerin. In weiterer Folge fuhr er auf den nun vor ihm fahrenden Auto auf.

Es entstand erheblicher Sachschaden

Dieser kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand, während der 69-jährige weiterfuhr und in das wiederum vor ihm fahrende Fahrzeug fuhr, welches einige Meter nach vor geschoben wurde, bis es ebenfalls am Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Unmittelbar nach diesem Fahrzeug kam nun auch der Wagen des 69-Jährigen zum Stillstand. Der Lenker und die Beifahrerin des ersten vom 69-Jährigen touchierten Autos wurden leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.