Klimabonus unter Kritik: „Mehr Gerechtigkeit, weniger Bürokratie“

Veröffentlicht am 20. September 2024, 19:04 / ©Junge Generation in der SPÖ Steiermark

Scharfe Kritik an der Umsetzung des Klimabonus durch die Bundesregierung äußert die Junge Generation der SPÖ Steiermark. Laut Thorsten Wohleser, Spitzenkandidat der Jungen Generation Steiermark, verfehlt der Bonus in seiner aktuellen Form klar sein Ziel. „Statt den Menschen zu helfen, die besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, wurde ein bürokratisches Monster geschaffen, das Millionen verschlingt und kaum Wirkung zeigt“, so Wohleser. Der Jungen Generation Spitzenkandidat zeigt sich unzufrieden, dass Teile des Murtals denselben Beitrag erhalten wie Teile Wiens. „ Diese Ungerechtigkeit zeigt deutlich, dass der Klimabonus in seiner jetzigen Form nicht funktioniert“, erklärt er. Die Jugen Generation Steiermark fordert die Bundesregierung nun auf, zu handeln und den Klimaschutz sowie die Beihilfe „fair und unbürokratisch zu gestalten“.

„Mehr Gerechtigkeit, weniger Bürokratie“

Eine radikale Neuausrichtung der Klimapolitik mit „mehr Gerechtigkeit und weniger Bürokratie“ wird nun von der Jungen Organisation der Steirischen SPÖ gefordert. Im Mittelpunkt stehen konkrete Maßnahmen, die den Alltag der Bevölkerung spürbar verbessern sollen. Dazu zählen der massive Ausbau des öffentlichen Verkehrs, auch in ländlichen Regionen, ein kostenloses Klimaticket für alle unter 25 sowie eine „spürbare finanzielle Entlastung“ der Gemeinden beim öffentlichen Nahverkehr. „Wir brauchen endlich einen Klimaschutz, der nicht nur auf dem Papier existiert, sondern den Menschen wirklich hilft. Es ist Zeit, dass die Regierung Verantwortung übernimmt und die Weichen für eine gerechte und nachhaltige Zukunft stellt“, appelliert der Spitzenkandidat der Jungen Generation der SPÖ Steiermark.