Fortschritte in der Mikrobiomforschung: Neue Technologien für die Medizin

Das Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle in Ökosystemen und damit auch für die menschliche Gesundheit bzw. für Krankheiten. David Gómez-Varela und Manuela Schmidt vom Department für Pharmazeutische Wissenschaften an der Universität Wien haben innovative Methoden auf dem Gebiet der Metaproteomik entwickelt. Zur Metaproteomik zählen experimentelle Ansätze zur Untersuchung von Proteinen (die Gesamtheit der Proteine nennt man das Proteom) von mikrobiellen Gemeinschaften in Lebewesen und Umweltquellen.

Ein tieferes Verständnis des Mikrobioms

Dies macht es möglich, Veränderungen des Proteoms der Mikroorganismen und auch ihres Wirts zu analysieren. Zum Beispiel können mittels Metaproteomik das Mikrobiom des menschlichen Darms und gleichzeitig die menschlichen Darmzellen selbst untersucht werden. Der einzigartige Vorteil dieser postgenomischen Methode besteht darin, nicht nur zu verstehen, welche Mikroorganismen in einer Probe vorhanden sind, sondern auch, wie sie arbeiten und miteinander interagieren. Auf diese Weise tragen die Wissenschafter zu einem tieferen Verständnis des Mikrobioms und seiner Funktionen bei, was bedeutende Fortschritte in den Bereichen gesundes Altern, personalisierte Medizin und Krankheitsprävention verspricht.

Modernste Technologie für die Verbesserung der menschlichen Gesundheit

Das Unternehmen Bruker ist dabei als Hersteller von wissenschaftlichen Instrumenten für die Molekular- und Materialforschung ein wichtiger strategischer Partner. In sogenannten Centers of Excellence kooperiert das Unternehmen mit Spitzenforschungseinrichtungen. Im neuen Center of Excellence for Metaproteomics werden Wissenschafter der Universität Wien und Experten des Unternehmens Bruker Seite an Seite arbeiten, um hochsensitive Methoden zur Erforschung des Mikrobioms zu entwickeln. „Wir begrüßen diese neue Kooperation, in der die Universität Wien und der Hersteller Bruker Spitzenforschung mit modernster Technologie verbinden. Am Ende steht das Ziel, neues Wissen über das Mikrobiom zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit zu generieren“, so Ronald Maier, Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer an der Universität Wien.

Neue biotechnologische Werkzeuge für biomedizinische Anwendung

Diese Partnerschaft mit dem Bruker Unternehmen, das die führende Position bei der Entwicklung von Spitzentechnologie zur Entschlüsselung von Proteinen, also der funktionalen Sprache aller lebender Organismen, hält, sei eine großartige Chance. „Gemeinsam wollen wir Metaproteomik nutzen, um Krankheiten zu diagnostizieren und vorherzusagen, die Wirksamkeit von Therapien zu verbessern und neue biotechnologische Werkzeuge für biomedizinische Anwendungen zu entwickeln“, sagt Gómez-Varela, Direktor des neu gegründeten Center of Excellence for Metaproteomics.

Ein gemeinsames Ziel

Rohan Thakur, Präsident der Life Science Mass Spectrometry Divison bei Bruker, zeigt sich über die Kooperation mit der Universität Wien erfreut. Eine langfristige Zusammenarbeit insbesondere mit David Gómez-Varela und Manuela Schmidt aufzubauen, um die gemeinsame Vision zu verwirklichen, Metaproteomik zum Verständnis der Biologie, zur Verbesserung der Gesundheit und zur Behandlung von Krankheiten einzusetzen, sei das Ziel. „Gemeinsam fördern wir mit dieser Partnerschaft ein dynamisches und kollaboratives Umfeld für die biomedizinische Forschung in Wien“, so Tharkur.