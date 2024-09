Spezialfahrzeuge und Co.: Neue Einsatzgeräte für Kärntens KAT-Züge

Der Katastrophenschutzreferent des Landes Kärnten, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), präsentierte am Dienstag nach der Regierungssitzung ein neues Strategiekonzept für die Katastrophenzüge der Kärntner Feuerwehren. Wesentlichster Punkt dabei ist die Neuanschaffung von KAT-Einsatzgeräten in vier Stufen in den Budgetjahren 2024 bis 2028. „Diese ermöglichen es uns, vorbereitet und handlungsfähig zu bleiben, um im Ernstfall die Kärntner Bevölkerung bestmöglich schützen zu können“, erläutert Fellner. Das vorliegende Konzept wurde zudem mit den Landesfeuerwehrkommanden der Bundesländer Steiermark und Burgenland abgesprochen, sodass mögliche Neuanschaffungen gemeinsam erfolgen können.

©LPD Kärnten / Gleiss

Feuerwehr bekommt Teleskoplader, Großpumpen und Drohnen

Das Ausrüstungskonzept sieht die Anschaffung neuer Einsatzgeräten vor, welche bisher kaum oder gar nicht bei den Kärntner Feuerwehren im Einsatz waren, darunter etwa Teleskoplader, Wechselladefahrzeuge, mobile Pumpenpakete, Großpumpen, unterschiedliche Container oder spezielle Waldbrandlöschfahrzeuge. In weiterer Folge sei zudem der Ankauf von Einsatzdrohnen und ein Update der bereits vorhandenen Einsatzfahrzeuge angedacht. Die Fahrzeuge und Einsatzgeräte werden zentral vom Kärntner Landesfeuerwehrverband angeschafft und auf die vorhandenen KAT-Lager aufgeteilt. Zunächst werden die Geräte dem Kärntner Landesfeuerwehrverband, der Hauptfeuerwache Villach sowie dem KAT-Lager in Spittal an der Drau bereitgestellt. Danach folge die Ausrollung auf weitere Standorte.

Über neun Millionen Euro werden investiert

Fellner sprach von einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 9.511.880 Euro bis 2028, wobei für 2024 in Summe 1.851.880 Euro budgetiert werden. „Das sind absolut unerlässliche Investitionen, die jedem einzelnen von uns zu jeder Zeit zugutekommen können. Nochmals: Es ist wichtig, hier an einem Strang zu ziehen“, so der Landesrat abschließend. Eine finanzielle Beteiligung der Standortgemeinden bei der Geräteanschaffung ist dabei nicht vorgesehen.