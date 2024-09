Frontalkollision auf der B320: Drei Personen teils schwer verletzt

Veröffentlicht am 20. September 2024, 20:26 / ©FF Mariapfarr

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Liezen fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Ennstal Straße B320 aus Richtung Haus kommend in Richtung Liezen. Auf Höhe der Ennstalbrücke dürfte der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte frontal mit einen entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einer 42-Jährigen aus dem Bezirk Liezen. Im Fahrzeug der Frau saß ihre 13-jährige Tochter. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Personen teils schwer, teils unbestimmten Grades verletzt.

Ein weiteres Fahrzeug konnte nicht mehr abbremsen

Der 43-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg, die 13-Jährige ebenfalls von einem Rettungshubschrauber in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum und die 43-jährige Lenkerin vom Rettungsdienst in das DKH Schladming eingeliefert. Ein hinter dem 43-Jährigen fahrender Fahrzeuglenker konnte nicht mehr rechtzeitig vor der Unfallstelle anhalten und prallte gegen das vor ihm stehenden Auto. Dieser Lenker blieb unverletzt.