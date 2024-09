Neues Bauprojekt in Heiligenkreuz: Mehr „leistbarer Wohnraum“

Am vergangenen Donnerstag, dem 19. September, fand der symbolische Spatenstich für ein neues Wohnprojekt von ÖWG Wohnbau mit Bürgermeister Franz Platzer, Vertretern der Firma Vollmann und Vertreter von ÖWG Wohnbau, in Heiligenkreuz am Waasen, statt. Dort entstehen im Moment in der Stiefingstraße insgesamt acht geförderte Mietwohnungen. Errichtet werden die Wohnungen in einem dreigeschossigen Haus in Massivbauweise. Die Größe der Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bewegt sich zwischen 54 bis 89 Quadratmetern.

Ein „gut durchtachter“ Grundriss

Die Wohnungen sollen sich durch gut durchdachte Grundrisse auszeichnen und bieten den künftigen Bewohnern neben einer geräumigen Wohnfläche innen auch einen Balkon oder eine Terrasse mit einer zugeordneten Gartenfläche. Jede Einheit wird mit einer Küche inklusive der Elektrogeräte ausgestattet und zugeordnete Kellerabteile bieten zusätzlichen Stauraum. Ein überdachter Auto-Abstellplatz je Wohnung sowie ausreichend Besucherparkplätze runden das Gesamtpaket ab.

Eine „ideale“ Wohngegend

Wohnen im Grünen, umfangreiche Infrastruktur und die Nähe zum Großraum Graz sollen die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen zum attraktiven Wohnort machen. Daher zeichne sich auch das neue ÖWG-Projekt durch seine zentrale Lage aus. Kindergarten, Schulen, Restaurants, Supermärkte, Geschäfte sowie Arzt und Apotheke sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Marktgemeinde liegt im beliebten Naherholungsgebiet Stiefingtal.

„Leistbares Wohnen“ soll geschaffen werden

„Mit dem symbolischen Spatenstich für acht neue landesgeförderte Mietwohnungen in Heiligenkreuz am Waasen setzen wir unsere kontinuierliche Bautätigkeit fort, um den Wohnbedarf in der Region zu decken. Das ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, leistbaren Wohnraum in der Steiermark zu schaffen. Seit 1987 haben wir in der Gemeinde bereits 134 Wohnungen realisiert, nun kommen weitere hinzu“, freut sich Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau.

©Nonstandard Das geplante Wohnprojekt soll nächstes Jahr fertig gestellt werden. ©Nonstandard Insgesamt acht geförderte Mietwohnungen sollen hier gebaut werden.