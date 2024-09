Schulkind (11) angefahren: Lenkerin fluchte Schimpfworte

Heute Mittag, am 20. September, gegen 13.30 Uhr, stieg ein 11-jähriges syrisches Schulkind in Hatting, im Bereich der südlichen Bushaltestelle Dorfplatz Hatting, in Tirol, aus dem VVT Bus aus und wollte die Fahrbahn der L11, Völserstraße, direkt vor dem dort befindlichen M-Preis, in Richtung Norden überqueren. Zur selben Zeit habe sich auf derselben Straße von Westen kommend ein schwarzer Toyota genähert, welcher die Geschwindigkeit leicht verringert habe, worauf die Schülerin die Fahrbahn betrat. Das Fahrzeug habe jedoch nicht vor dem Kind angehalten, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen sei, durch welchen das Kind Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.

Die Lenkerin soll das verletzte Kind beschimpft haben

Die unbekannte Fahrzeuglenkerin habe kurz angehalten, das Fenster geöffnet und mit unbekanntem Wortlaut in Richtung des verletzten Kindes geschimpft. Anschließend habe sie die Fahrt in Richtung Osten fortgesetzt. Das Schulkind wurde später, aufgrund der unbestimmten Verletzungen, von einem RTW in das LKH Hall in Tirol gebracht. Etwaige Zeugen werden ersucht, zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Unfallfahrzeuges, bzw der Unfalllenkerin, der Polizeiinspektion Telfs mitzuteilen.