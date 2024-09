Wahlsonntag in Wien: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Am 29. September findet in Österreich die Nationalratswahl statt. Die Vorbereitungen für den Wahlsonntag laufen in Wien auf Hochtouren: Tausende Mitarbeiter*innen der Stadt Wien sorgen dafür, dass alle Wiener Wahlberechtigten ihr demokratisches Recht ausüben können. „Eine optimale Vorbereitung ist die Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf einer Wahl. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz“, sagt der für Wahlen in Wien zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Für die circa 1,1 Millionen wahlberechtigten Wiener werden am Wahltag insgesamt 1.499 Wahllokale zur Verfügung stehen. Wie bei der Europawahl 2024 sind auch bei der Nationalratswahl alle Wahlstandorte – das sind Gebäude mit mindestens einem Wahllokal – barrierefrei erreichbar. Um diese Verbesserungen zu ermöglichen, mussten einige Wahllokale verlegt werden. Das Wiener Wahlservice bittet daher die wahlberechtigten Wienerinnen, sich rechtzeitig über ein eventuell neues zuständiges Wahllokal zu informieren.

Die Adressen der Wahllokale

Über die Adresse des zuständigen Wahllokals informiert einerseits die „Amtliche Wahlinformation“, die allen wahlberechtigten Wiener bereits per Post zugesendet wurde. Die Adresse des zuständigen Wahllokals findet man auch im Internet mit der „Wahllokal-Suche“. Auch die Hotline des Stadtservice Wien informiert über das zuständige Wahllokal und steht für weitere Fragen rund um die Wahl zur Verfügung. Die Wahlstandorte sind im Online-Stadtplan eingezeichnet.

Hochbetrieb im Wiener Logistik Center

Schon seit vielen Wochen sind die Mitarbeiter der verschiedensten Dienststellen der Stadt Wien im Wahleinsatz. Inklusive Wahlsonntag und der darauffolgenden Tage sind insgesamt rund 13.000 Personen (Bedienstete der Stadt Wien, Beisitzer, Vertrauenspersonen etc.) bei der Nationalratswahl in Wien tätig. Hochbetrieb herrscht etwa derzeit im Logistik Center der Stadt Wien, Abteilung Zentraler Einkauf und Logistik. Dort laufen die Vorbereitungen auf den kommenden Wahlsonntag auf Hochtouren. Derzeit werden rund 2.400 Wahlzellen (davon 1.200 barrierefrei benutzbare Wahlzellen), 1.100 Wahlurnen, 3.200 Tische, 5.800 Sessel, 170 Trennwände und 20 Rampen in einzelne „Pakete“ zusammengestellt und an die insgesamt 1.499 Wiener Wahlsprengel ausgeliefert. Die restlichen Wahlzellen und Wahlurnen befinden sich bereits an den Wahlstandorten und werden dort aufbewahrt.

Wahllokale werden vorbereitet

Bevor das Equipment das Lager verlässt, wird es genau kontrolliert und gereinigt. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft werden defekte Wahlzellen von vergangenen Wahlen repariert. Alle 1.499 Wahllokale sind mit jedenfalls einer barrierefrei benutzbaren Wahlzelle ausgestattet. Eine barrierefrei benutzbare Wahlzelle ist breiter als eine Standardwahlzelle, hat eine unterfahrbare doppelte Schreibfläche und kann somit auch von Personen mit Rollstuhl als auch von gehfähigen Personen bequem benutzt werden. Wo erforderlich, werden wieder Rampen bereitgestellt.

Transporteinsatz beginnt am Montag

Der Transporteinsatz für die Nationalratswahl 2024 beginnt für das Logistik-Center am Montag vor der Wahl und endet meist am Mittwoch nach der Wahl. Zu Spitzenzeiten (Donnerstag bis Wahltag) sind bis zu 32 Lastkraftwagen im Einsatz. Da nicht wenige Wahllokale in Schulen oder Kindergärten untergebracht sind, werden die vor Ort befindlichen Wahlbehelfe nach der Wahl noch in der Nacht auf Montag abgeholt, damit ab Montag in der Früh der Regelbetrieb in Kindergärten und Schulen wiederaufgenommen werden kann.