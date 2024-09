Auch am Wochenende lichten sich in Kärnten die Wolken

Bis zu 21 Grad erwarten uns am Samstag in Kärnten.

Veröffentlicht am 20. September 2024, 21:05 / ©5 Minuten

Zunächst halten sich am Samstag noch verbreitet Hochnebelfelder. „Diese lichten sich jedoch bis zur Mittagszeit und spätestens am Nachmittag zeigt sich auch in Kärnten großen Tälern und Becken die Sonne“, betonen die Meteorologen von Geosphere Austria. Quellwolken bleiben meist harmlos.