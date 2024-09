Niederlage in Slowenien: Kein guter Start für die VSV-Adler

Am Freitag duellierte sich der EC VSV mit dem HK Olimpija in Ljubljana.

Veröffentlicht am 20. September 2024, 21:30 / ©Domen Jancic

Zum Auftakt der win2day ICE Hockey League ging es für den EC VSV am Freitag nach Ljubljana, wo sie im Karawanken-Derby auf den HK Olimpija Ljubljana trafen. Spielbeginn war um 19.15 Uhr. Kurz darauf brachte Nik Simsic die Drachen auch schon in Führung. Doch die Adler holten bereits wenige Minuten später zum Ausgleich aus und schließlich pfefferte Stürmer Max Coatta den Puck in die Maschen der Slowenen. Diese punkteten wiederum kurz vorm Ende des ersten Drittels, dank eines Treffers von Verteidiger Žiga Pavlin.

Slowenen bauen Vorsprung weiter aus

Im zweiten Spielabschnitt gelang es dem HK Olimpija sogar, den Vorsprung noch weiter auszubauen. Erneut war es Simsic der die Scheibe in den Maschen der Blau-Weißen versenkte – ganz zu deren Leidwesen. Schließlich war es VSV-Verteidiger Dylan MacPherson, der im letzten Drittel ein Tor für die Blau-Weißen verbuchte. Jedoch gelang es den Villachern nicht mehr zur Gänze aufzuholen. Sie mussten sich mit einer 2:3 Niederlage geschlagen geben.