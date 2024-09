Sonniges, trockenes Wetter dominiert: Der Samstag in Wien

Von der Früh bis zum Abend soll am Sonntag die Sonne in Wien von einem nahezu wolkenlosen Himmel scheinen. Der Wind kommt aus Südost und weht schwach, am Nachmittag teilweise mäßig bei Temperaturen in der Früh um 10 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sollen bis 22 Grad erreicht.

Der Montag soll sonnig starten. Bald ziehen aber zunächst dünne, hohe Wolkenfelder. Bis zum Abend bleibt die Schauerneigung jedoch gering. Es weht mäßiger, teils auch lebhafter Wind aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 12 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen um die 21 Grad.