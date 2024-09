Nebel und Sonnenschein: Wechselhafter Samstag voraus

Am Samstag ist für Österreich laut GeoSphere Austria hoher Luftdruck wetterbestimmend. Damit scheint in den meisten Landesteilen die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Speziell im Süden, aber auch in inneralpinen Becken und Tälern können sich aber während der Morgenstunden flache Nebel- oder Dunstfelder von unterschiedlicher Beständigkeit bilden. Einzelne Quellwolken, die sich schließlich am Nachmittag vom Bergland ausgehend bilden, bleiben harmlos und stören nicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen 3 bis 12 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 15 bis 24 Grad erreicht.

Vorschau der nächsten Tage Hoher Luftdruck bestimmt auch am Sonntag in Österreich das Wettergeschehen. Damit scheint die Sonne bis zum Abend die meiste Zeit von einem nahezu wolkenlosen Himmel. In manchen Tälern und Becken halten sich Nebel- und Hochnebelfelder vereinzelt zäh. Die Frühtemperaturen liegen bei fünf bis 12 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 24 Grad. Während in der Osthälfte der Montag noch einmal sonnig startet, ziehen in der Westhälfte bereits dünne hohe, später auch dichtere Wolken auf. Während es östlich einer Linie Salzburg-Lienz bis zum Abend weitgehend trocken bleibt, setzen schließlich im Westen im Laufe des Nachmittag Regen und Regenschauer ein. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 16 bis 24 Grad.