Sonne und Nebel: Mildes Wetter in der Steiermark

Auch am Sonntag gibt es nach Auflösung der Nebel- und Hochnebelfelder viele Stunden lang strahlend sonniges Wetter. Selbst die Quellwolken am Nachmittag bleiben rar. Dazu wird es sehr mild mit Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad.

Am Montag ist es in der Steiermark über weite Strecken sonnig und warm. Die Strömung dreht auf Südwest, damit wird die Luftschichtung wieder etwas labiler, was man nachmittags an vermehrten Quellwolken bereits erkennen kann. Es sollte aber noch einmal trocken bleiben. Nach Frühwerten zwischen 5 und 10 Grad werden am Nachmittag 18 bis 22 Grad erreicht.