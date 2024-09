Rotjacken triumphieren über Salzburger Bullen

Hochspannung in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt! Mit dem Schlagerspiel gegen den EC Salzburg startete der EC-KAC am heutigen Freitagabend in die neue Saison der win2day ICE Hockey League. Der Spielbeginn erfolgte pünktlich um 19.30 Uhr und die Nerven vieler Fans waren zum Zerreißen gespannt. Immerhin stand ein Duell der beiden letztjährigen Finalisten am Programm.

©EC-KAC/Florian Pessentheiner Am Freitag traten EC KAC und EC Salzburg in Klagenfurt gegeneinander an.

Torsegen kam erst im zweiten Abschnitt

Auf das erste Tor mussten die Fans jedoch warten, denn dieses fiel erst im zweiten Drittel. Stürmer Mathias From bugsierte den Puck ins Netz der Mozartstädter und holte somit einen Punkt für die Klagenfurter. Der Vorsprung währte jedoch nicht lange. Bereits wenige Minuten später pfefferte Peter Schneider den Ausgleich in die Maschen der Rot-Weißen und kurz vor dem Drittelende baute Andrew Rowe diesen auf 2:1 zugunsten der Salzburger aus. Im letzten Spielabschnitt gelang dem Salzburger Spieler Peter Hochkofler schließlich das 3:1. Doch auch der KAC erwachte aus seinem Winterschlaf und nicht nur Stürmer Jan Muršak traf noch einmal in die Maschen der Bullen, sondern auch Raphael Herburger! Damit erreichten die Klagenfurter wenige Sekunden vor Spielende den heiß ersehnten Ausgleich. Nach einer torlosen Overtime holten sich dann tatsächlich die Rotjacken beim Penaltyschießen den Sieg! Die Salzburger mussten eine Niederlage hinnehmen.