Tödlicher Unfall in Tirol: Landwirt stürzte mit Schlepper ab

Am 20. September gegen 14.45 Uhr fuhr ein 71-jähriger österreichischer Landwirt mit seinem mit Mist beladenen Motorkarren in der Gemeinde Hippach im Bezirk Schwaz in Tirol. An einer sehr steilen Stelle wendete er den Schlepper, um rückwärts weiter talwärts auf einen Feldweg einzubiegen. Beim Einschlagen des Lenkrads geriet er mit der Vorderachse auf einen steilen Abhang, von welchem er den Schlepper nicht mehr zurück auf den Feldweg fahren konnte. Vermutlich überschlug sich der Mann mit dem Schlepper und stürzte ca. 41 Meter talwärts . Der Lenker kam unterhalb des Schleppers zum Liegen, wo er schlussendlich seinen tödlichen Verletzungen erlag. Im Einsatz stand ein Notarzthubschrauber, ein Notarztteam, ein RTW, 10 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Laimach und acht Bergretter der Bergrettung Zell am Ziller.