Ein Arbeitstag für Wandelstern: Kosmetikbehandlung für den guten Zweck

Am 2. Oktober stellt Lisa Maria Zlanabitnig, Geschäftsführerin des Studio Zlanabitnig am Villacher Hauptplatz, gemeinsam mit ihrem Team einen ganzen Arbeitstag in den Dienst der guten Sache. Sämtliche Einnahmen dieses Tages kommen der gemeinnützigen Organisation Wandelstern zugute, die Familien in den schwersten Momenten ihres Lebens begleitet.

Spendenbox für Wandelstern ab 23. September

Besucherinnen und Besucher dürfen sich nicht nur auf kosmetische Behandlungen freuen, sondern werden auch herzlich zu einem Sektempfang eingeladen, der von Hans Zlanabitnig, dem Ehemann der Geschäftsführerin, und dessen Freunden organisiert wird. Bereits ab dem 23. September 2024 steht zudem eine Spendenbox im Studio bereit, um weitere Beiträge für Wandelstern zu sammeln. „Es ist mir und meinem Team ein großes Anliegen, Organisationen wie Wandelstern zu unterstützen, weil sie in den dunkelsten Zeiten eine unverzichtbare Stütze für Betroffene darstellen“, betont Lisa Maria Zlanabitnig. „Jeder von uns kann unvermittelt in eine Situation geraten, in der man auf Hilfe angewiesen ist. Dann ist man unendlich dankbar, wenn schnelle und einfühlsame Unterstützung da ist – und genau das bietet Wandelstern, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.“

Dankbarkeit für Wandelstern

Diese Spendenaktion hat für Lisa Maria Zlanabitnig auch einen sehr persönlichen Hintergrund: „Bernadette Hartl von Wandelstern hat uns in einer für unsere Familie herausfordernden Zeit beigestanden. Es ist unser Weg, Dankbarkeit zu zeigen, und anderen Familien zu ermöglichen, diese wertvolle Unterstützung ebenfalls zu erfahren. Ein solches Engagement ist nicht selbstverständlich, und wir möchten etwas zurückgeben.“ Im Studio wird zudem eine „John Sternenbank“ eingerichtet.