Bundesliga: GAK trifft auswärts auf den LASK

Am heutigen Samstagnachmittag um 17 Uhr trifft der GAK auf den LASK um 17in der Raiffeisen Arena in Linz. „Wir werden eine gute Leistung an den Tag legen und den Prinzipien treu bleiben, die wir uns die Woche erarbeitet haben“, so GAK-Spieler Petar Filipovic, der zuvor drei Jahre beim LASK unter Vertrag war, bei einer Pressekonferenz. Die Grazer wollen sich beim heutigen Match drei Punkte holen. Auch Cheftrainer Gernot Messner blickt dem anstehenden Spiel positiv entgegen: „Wir sind guter Dinge und fahren mit Selbstvertrauen zum LASK.“