Fachtagung in Klagenfurt: DelogierungsprÃ¤vention als SchlÃ¼ssel zur Wohnungssicherung

Die Fachtagung Delogierungsprävention der Volkshilfe findet jährlich in einem anderen Bundesland statt und gastierte von 16. bis 17. September 2024 in Kärnten. Ziel dieser Fachtagung ist die flächenmäßige Vernetzung und Weiterbildung von Personen, die im Bereich der Delogierungsprävention arbeiten und mit ihrer Tätigkeit nachhaltig zur Wohnungssicherung beitragen. Aspekte wie das Mietrecht, das Recht auf eine Wohnung, Aspekte der Selbstfürsorge in der Sozialen Arbeit und viele soziologische Fragen, welche sich im Rahmen einer Delogierung ergeben, wurden bei dieser Fachtagung diskutiert und fachlich ausgearbeitet. Außerdem wurden zwei Policy Paper vorgestellt, die der kommenden Regierung präsentiert werden sollen bzw. welche zu Anhaltspunkten für die zukünftige Delogierungsprävention in unserem Land werden sollen.

Schaunig: „Absicherung der bestehenden Wohnversorgung“ als wichtigster Faktor

Die Begrüßung der rund 100 Teilnehmer erfolgte durch Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig, den Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger, den Präsidenten der Volkshilfe Kärnten, Ewald Wiedenbauer, und den Geschäftsführer der Volkshilfe Kärnten, Jürgen Pfeiler. Über die Maßnahmen des Landes Kärnten zur Dämpfung der Wohnkosten und Sicherung der Wohnversorgung informierte Sozial- und Wohnbaureferentin Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig die Teilnehmenden. „Die wichtigste Vorsorge gegen Armutsgefährdung ist die Absicherung der bestehenden Wohnversorgung. Das tun wir als Land Kärnten über zwei Säulen: die Erhaltung und Errichtung von gemeinnützigen Wohnungen über die Wohnbauförderung und die Abfederung der Wohnkosten über die Wohnbeihilfe, die wir ab 1. Jänner 2025 auf ganz neue Beine stellen“, erläuterte Schaunig in ihrem Vortrag. Jürgen Pfeiler, Geschäftsführer der Volkshilfe Kärnten und Gastgeber der Tagung, betonte, wie wichtig es sei, präventiv Delogierungen zu verhindern: „Neben der begrüßenswerten Verbesserung der Kärntner Wohnbeihilfe ist die begleitende Delogierungsprävention ein wichtiger Faktor zur Wohnraumsicherung, dies im Lichte von durchschnittlichen Kosten einer Delogierung von € 30.600 Euro.“

Wohnbeihilfe NEU für 40.000 Kärntner

Mit der neuen Wohnbeihilfe werden sowohl der Kreis der Beziehenden ausgeweitet als auch die Bezugshöhen deutlich erhöht. Erstmals erhalten auch Personen mit geringen Einkommen, die in einem Eigenheim wohnen, eine monatliche Unterstützung zur Abfederung der Betriebskosten. Ein besonderes Augenmerk legt die neue Wohnbeihilfe auf Kinder. Leben Kinder im Haushalt, werden die Einkommensgrenzen stark angehoben. 40.000 Kärntner Haushalte können mit der Wohnbeihilfe NEU künftig finanziell unterstützt werden. Anträge können ab 1. Jänner 2025 gestellt werden.

Fünf von zehn Personen sorgen sich um Leistbarkeit des Wohnens

Wie wichtig die Delogierungsprävention und die Schaffung von leistbarem Wohnraum ist, zeigt sich an einer aktuellen, repräsentativen Umfrage der Volkshilfe, durchgeführt von Foresight. So ist die Sorge über die Leistbarkeit des Wohnens in Österreich weit verbreitet: Fünf von zehn Befragten (50 %) machen sich Sorgen, dass sie sich das Wohnen in Zukunft nicht mehr leisten können. Besonders verbreitet sind Sorgen um die zukünftige Leistbarkeit des Wohnens unter den jüngeren Befragten in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahre (62 %). Bei Menschen mit einem geringen Haushaltseinkommen bis 1500 € sind es sogar 72 %.